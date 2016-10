Murfatlar-Leitung im Verdacht des Steuerbetrugs

Bukarest (ADZ) - Der Anteilseigner und Manager des Weinherstellers Murfatlar, George Ivănescu, sowie sechs weitere Personen sitzen seit Dienstag in Untersuchungshaft, nachdem sie tags davor von Staatsanwälten der Antikorruptionsbehörde DNA wegen des dringenden Verdachts auf millionenschweren Steuerbetrug festgenommen wurden. In besagtem Betrugsfall ermitteln die Korruptionsjäger gegen insgesamt zehn Personen, darunter neben weiteren Weinproduzenten auch leitende Zoll- und Fiskusbeamte. Sie alle stehen im Verdacht, sich zu einer auf Steuerhinterziehung und -betrug spezialisierten kriminellen Vereinigung zusammengeschlossen und zwischen 2010 und 2014 knapp 600 Millionen Lei am Fiskus vorbeigeschleust zu haben.