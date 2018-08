Nach acht Jahren Neustart für „Goldenen Hirsch“

Schlagerfestival am Kronstädter Marktplatz

Freitag, 31. August 2018

Am ersten Galaabend traten mehrere rumänische Sängerinnen und Sänger auf, die bei früheren Ausgaben des Festivals erfolgreich waren, darunter Lumini]a Dobrescu, die erste rumänische Vertreterin, die den Goldenen Hirsch gewonnen hat, Paula Seling, Corina Chiriac, Proconsul, Ovi u. a. Dazu gehörte auch die Pop-Interpretin Nico.

Foto: Agerpres

Kronstadt (ADZ) - Mittwochabend startete auf dem Kronstädter Marktplatz nach einer achtjährigen Unterbrechung mit einer Jubiläums-Gala die 18. Auflage des internationalen Schlagerfestivals „Der Goldene Hirsch“. Die erste Auflage fand vor 50 Jahren statt.



Auf einer 800 Quadratmeter großen und 18 Meter hohen High-Tech-Bühne treten vor rund 5000 Zuschauern 18 Konkurrentinnen und Konkurrenten aus 15 Ländern auf sowie in Sonderkonzerten internationale und rumänische Stars wie Nicole Scherzinger, James Blunt, Edvin Marton, Carla‘s Dreams, Horia Brenciu. Morgen findet die Preisgala statt; am Sonntag endet das Festival mit einem rumänischen Folklore-Abend. Das Festival wird live und exklusiv von TVR 1 jeden Abend ab 20.30 Uhr übertragen. Der „Goldene Hirsch“ gilt als größtes Kulturevent in Kronstadt/Brașov im Jubiläumsjahr 2018.