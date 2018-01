Neue Banknoten und Münzen im Umlauf

Donnerstag, 04. Januar 2018

Bukarest (ADZ) - Beginnend mit dem 1. Januar 2018 werden frische Banknoten und Münzen mit dem neuen Landeswappen in Umlauf gebracht. Die rumänische Nationalbank (BNR) kündigte an, dass abgesehen vom Landeswappen alle anderen Merkmale sowie die Sicherheitselemente der Geldscheine dieselben bleiben werden wie bei denjenigen, die bereits zirkulieren. Die Notenbank gab weiter bekannt, dass die neuen Banknoten und Münzen gestuft, je nach Bedarf in Umlauf gebracht werden. Das Landeswappen wurde 2016 vom rumänischen Parlament leicht verändert, es wurde die „Stählerne Krone“ des Königreichs Rumänien hinzugefügt.