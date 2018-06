Oberbürgermeisterin bei Halep-Feier ausgebuht

Firea verlässt Stadion nach Pfeifkonzert

Mittwoch, 13. Juni 2018

Damit hatte die Oberbürgermeisterin nicht gerechnet: Statt sich in der Sympathiewelle für Simona Halep mitzusonnen, musste Gabriela Firea schleunigst die Bühne räumen.

Foto: Agerpres

Bukarest (ADZ) - Für die Bukarester Oberbürgermeisterin Gabriela Firea Pandele ist die zu Ehren der frischgebackenen French-Open-Siegerin Simona Halep veranstaltete Feier auf der hauptstädtischen „National Arena“ am Montag zum Fiasko ausgeartet: Rund 20.000 Halep-Fans buhten und pfiffen die PSD-Politikerin minutenlang aus, nachdem diese es sich nicht hatte nehmen lassen, die Bühne als erste zu betreten und sich auf Kosten des Tennisstars ins Rampenlicht zu rücken. Fireas wenige Worte bezüglich des „Stadtschlüssels“, mit dem sie Halep beehrte, gingen in dem grellen Pfeifkonzert völlig unter, die Oberbürgermeisterin verließ schließlich fluchtartig die Bühne und kurz darauf das Sportstadion.

Simona Halep dankte indes ihren Fans für ihre Treue und Ermunterungen – sie sei überglücklich, ihre Freude mit ihnen teilen zu können, sagte die 26-Jährige in gewohnt bescheidener Manier.