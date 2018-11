Oberbürgermeisterin: Dragnea will Bukarest auflösen

Firea: „Dragnea hinter Gewalt vom 10. August“

Mittwoch, 14. November 2018

Bukarests Oberbürgermeisterin Gabriela Firea Archivfoto: Agerpres

Bukarest (ADZ) - Die Bukarester Oberbürgermeisterin Gabriela Firea Pandele (PSD) hat am Montag erneut schwere Vorwürfe gegen ihren Parteichef erhoben. So sagte Firea in einer Pressekonferenz, dass Liviu Dragnea letzte Woche ihre Dienstreise nach Tokio genutzt habe, um sich heimlich mit den Bezirksbürgermeistern zu treffen und diesen Pläne über eine „Auflösung der Hauptstadt“ zu unterbreiten. Konkret schwebe Dragnea eine „Umorganisation der Stadt“ vor, die als solche „aufgelöst“ und durch „sechs neue Städte“ bzw. die jetzigen Bezirke ersetzt werden solle. Dies sei „Machtmissbrauch“, sagte Firea, die Dragnea aufforderte, „Manns genug“ zu sein, um sein Treffen mit den Bezirksbürgermeistern einzuräumen und die Hauptstadteinwohner per Referendum über seine Pläne abstimmen zu lassen.



Dragnea wolle „Bukarest in Beirut“ verwandeln, fügte Firea hinzu – ihren Informationen zufolge stecke der PSD-Chef samt einigen seiner Getreuen auch „hinter der Polizeigewalt vom 10. August“ gegen die friedlichen Antiregierungsprotestler. Die Schuld dafür hätte anschließend ihr selbst sowie der Bukarester Präfektin in die Schuhe geschoben werden sollen, so Gabriela Firea.