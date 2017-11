Oberbürgermeisterin: Schneeschmelzmaschinen für Bukarest

Montag, 27. November 2017

Bukarest (ADZ) – Zwanzig neue Schneeschmelzmaschinen wird die Bukarester Stadtverwaltung in Kürze kaufen, erklärte diese Woche Oberbürgermeisterin Gabriela Firea. Die Anlagen sollen noch in diesem Winter geliefert werden. Im Vorjahr waren die meisten Gehwege und Parkplätze in Bukarest z. T. wochenlang von Schnee bedeckt, mancherorts wurden Schneeberge mit Lastwagen aus der Stadt hinaustransportiert. Den Kauf von Schneeschmelzmaschinen hatte Firea bereits im Januar 2017 angekündigt. “Wenn die Anlagen an das Kanalisationssystem angeschlossen werden, kann schnell eine Menge Schnee geschmolzen werden“, so Firea.