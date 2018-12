Ovidiu Ganț stimmt für den Misstrauensantrag

Donnerstag, 20. Dezember 2018

Bukarest (ADZ) - „Ich werde selbstverständlich für den Misstrauensantrag und also die Absetzung der Regierung stimmen“, antwortete Ovidiu Ganț, der Abgeordnete des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR), auf die Anfrage betreffend sein Stimmverhalten am heutigen Donnerstag. Bekanntlich wurde am Montag im Parlament ein von drei Oppositionsparteien initiierter Misstrauensantrag gegen die Regierung eingereicht, in dem diese in all ihren Tätigkeitsbereichen kritisiert worden ist. Der Antrag kommt heute zur Debatte und Abstimmung.



Nach dem Grund für sein Votum für den Misstrauensantrag gefragt, sagte MdP Ganț, die im Antrag aufgezählten Argumente würden dazu eigentlich ausreichen, für ihn aber gebe es einen zusätzlichen Grund: Die infamen Angriffe von Vertretern der Regierungspartei auf die deutsche Minderheit und die Tatsache, dass Premierministerin Viorica Dăncilă sich weder von den Diffamierungen distanziert noch sich entschuldigt hat.