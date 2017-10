Panzerfahrzeuge werden in Rumänien produziert

Mittwoch, 11. Oktober 2017

Bukarest (ADZ) - Am Dienstag hat die rumänische Regierung mit dem US-amerikanischen Rüstungsunternehmen General Dynamics einen Vertrag unterschrieben, um die Produktion von gepanzerten Transportfahrzeugen der Modell-Reihe 8x8 Piranha 5 aufzunehmen. Die Fahrzeuge sollen in der Fabrik „Uzina Mecanică Bucureşti“ hergestellt werden. Die Vertragsunterzeichnung kündigte Premier Mihai Tudose zunächst Montag-abend bei einem Fernsehsender an. Eine offizielle Mitteilung der Regierung lag am Dienstag vor ADZ-Redaktionsschluss noch nicht vor. Ein rumänischer Produktionspartner sollte noch angekündigt werden.