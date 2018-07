Petre Daea vergleicht Keulen von Schweinen mit Auschwitz

Freitag, 27. Juli 2018

Bukarest (ADZ) – Mit einem Holocaust-Vergleich hat Agrarminister Petre Daea (PSD) am Mittwoch für einen Eklat gesorgt: In einem TV-Gespräch zum Thema der im Südosten des Landes grassierenden Afrikanischen Schweinepest (APS) und der Tötung Zehntausender Tiere sagte der Minister, vor Ort gehe es zurzeit „wie in Auschwitz“ zu, Schweinezüchter und Farmer würden ganze Herden keulen und anschließend verbrennen.



Der frühere EU-Agrarkommissar und Ex-Premier Dacian Cioloș reagierte prompt: Das Keulen von Tieren mit dem Holocaust zu vergleichen, sei ungeheuerlich – Daea habe sofort zurückzutreten. Die oppositionellen PNL und USR forderten Daeas Entlassung, auch der Antidiskriminierungsrat (CNCD) schaltete sich ein.



Der Politiker leistete schließlich Abbitte: Er entschuldige sich für den unangebrachten Vergleich, er habe niemanden beleidigen, sondern lediglich „den Schmerz der rumänischen Farmer“ zum Ausdruck bringen wollen, sagte Daea am Donnerstag.