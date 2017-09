PNL-Chef warnt vor Zahlungsunfähigkeit der Kommunen

Dienstag, 12. September 2017

Bukarest (ADZ) - Liberalenchef Ludovic Orban hat am Wochenende vor einer drohenden Zahlungsunfähigkeit zahlreicher Kommunen gewarnt. Orban zufolge riskiert mindestens ein Viertel der Verwaltungseinheiten des Landes, infolge der von Kreisratschefs und Bürgermeistern beschlossenen üppigen Lohnaufstockungen in die Zahlungsunfähigkeit zu schlittern; spätestens 2018, wenn nicht noch heuer, werde es erhebliche finanzielle Engpässe geben, so Orban. Viele Lokalverwaltungen hatten sich Anfang Juli aufgrund der vom Parlament verabschiedeten neuen Regelungen Saläre gegönnt, die jenem des Präsidenten in nichts nachstehen.