Popescu-Tăriceanu will auf Schloss Cotroceni

Freitag, 21. Juni 2019

Bukarest (ADZ) - Der ALDE-Vorsitzende und Senatspräsident Călin Popescu-Tăriceanu hat am Mittwoch sein Vorhaben bekräftigt, für das Amt des Staatspräsidenten zu kandidieren. Er glaube weiterhin, dass ein gemeinsamer Kandidat der PSD-ALDE-Koalition erstrebenswert sei. Ein gemeinsamer Kandidat sei die bessere Option, so Popescu-Tăriceanu. Nachdem der Misstrauensantrag abgelehnt wurde, könne sich die Koalition nun auf den Präsidentschaftswahlkampf konzentrieren und die Frage der Kandidatur klären. Mit der PSD-Interimsvorsitzenden Viorica Dăncilă habe er darüber noch nicht gesprochen, so Tăriceanu.