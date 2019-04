Post trägt Renten mit PSD-Wahlkampfmaterial aus

Liberale kündigen Strafanzeige gegen die PSD an

Mittwoch, 03. April 2019

Bukarest (ADZ) - Ein Dienstleistungsvertrag zwischen der PSD und der rumänischen Post schlägt diese Tage hohe Wellen: Seit Wochenbeginn tragen die Briefträger nämlich die vor allem in ländlichen Gebieten noch in bar ausgehändigten Renten zusammen mit PSD-Wahlkampfmaterial aus.

Besagter Dienstleistungsvertrag über 925.000 Lei scheint vom Gewerkschaftschef der Postbeamten, Matei Brătianu – ein früherer PSD-Parlamentarier – eingefädelt worden zu sein. Er wäre nicht der erste seiner Art: Schon 2014 hatte sich die PSD der gleichen Masche bedient, um während des Präsidentschaftsrennens an alle Rentner Wahlkampfbroschüren mit der Aufschrift „Johannis will dir deine Rente streichen“ verteilen zu lassen.



Die oppositionelle PNL kündigte am Montag Strafanzeige gegen die Regierungspartei an, die „die Post in einen PSD-Verband verwandelt hat“. Die Post verlautete ihrerseits, ihr Angebot für den anstehenden Wahlkampf allen Parteien unterbreitet zu haben – darauf eingegangen sei indes einzig die PSD. Weshalb sie Wahlkampfmaterial für die EU-Wahl indes knapp einen Monat vor dem offiziellen Wahlkampfbeginn austragen lässt, sagte die Leitung der Rumänischen Post nicht.