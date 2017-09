Präsident Johannis reist zur UNO-Vollversammlung

Samstag, 09. September 2017

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Präsident Klaus Johannis wird sich in der Zeitspanne 18. – 23. September an der 72. UNO-Vollversammlung in New York beteiligen. Das teilte die Pressesprecherin des Präsidialamts, Mădălina Dobrovolschi mit. Aus diesem Anlass werden mehrere Begegnungen stattfinden, deren genauer Terminkalender noch mitgeteilt werde. Schon jetzt ist von erstrangigen amerikanischen Persönlichkeiten sowie einem Treffen mit der rumänischen Diaspora die Rede.