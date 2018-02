Präsident Johannis trifft Donald Tusk und Juncker

Donnerstag, 01. Februar 2018

Bukarest (ADZ) - Staatschef Klaus Johannis ist am Mittwoch zu einem Arbeitsbesuch in Brüssel eingetroffen, wo er nach Angaben des Pressebüros der rumänischen Präsidentschaft mit dem Präsidenten des Europäischen Rates, Donald Tusk, sowie EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker über „die Änderungen des Rechtsrahmens für das Justizsystem und die Korruptionsbekämpfung“ beraten wollte. Auf Johannis’ Terminkalender stand zudem ein Treffen mit dem Präsidenten der Europäischen Volkspartei (EVP), Joseph Daul. Zeitgleich wurden in Brüssel auf Einladung des EU-Parlaments auch Vertreter der Hermannstädter Bürgerbewegung „Vă vedem“ erwartet.