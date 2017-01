Präsidialberater: Unrealistische Wachstumsprognose

Samstag, 21. Januar 2017

Bukarest (ADZ) - Der für Wirtschaftsfragen zuständige Präsidialberater Cosmin Marinescu hat sich am Donnerstag skeptisch bezüglich der Wachstumsprognose 2017 (5,2 Prozent) der Regierung Grindeanu gezeigt: Die Wachstumserwartung der Exekutive mute „unrealistisch“ an und biete überdies keinerlei Gründe für diese „Überschwänglichkeit“, sagte Marinescu der Nachrichten-agentur News.ro. Die Präsidentschaft sei daher besorgt, dass „einige negative Justierungen“ wie etwa drastisch zurückgefahrene staatliche Investitionen unvermeidbar seien. Ähnlich äußerte sich seitens der Notenbank auch BNR-Verwaltungsratsmitglied Daniel Dăianu, der die Erwartungen der Regierung in puncto Wirtschaftswachstum als „exzessiv“ wertete.