Premier Tudose weist Kritik der AHK zurück

Samstag, 18. November 2017

Bukarest (ADZ) - Premierminister Mihai Tudose (PSD) weist die Kritik an den umstrittenen Steuerplänen seiner Regierung zurück. Am Dienstag hatte die Deutsch-Rumänische Industrie- und Handelskammer (AHK Rumänien) vor einem Vertrauensverlust der in Rumänien aktiven deutschen Unternehmen gewarnt; die mangelnde Planbarkeit erschwere deren Arbeit zusehends. Der Premier reagierte kühl: Bei der AHK handele es sich um kein Unternehmen; die Kritik übe lediglich eine, von Tudose jedoch nicht näher genannte, „zugehörige Person“. Ihren offenen Brief hatte die AHK im Namen ihrer rund 600 Mitgliedsunternehmen veröffentlicht.