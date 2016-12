Premier wird erst bei den Beratungen vorgeschlagen

Dragnea wünscht gute Zusammenarbeit mit Johannis

Samstag, 17. Dezember 2016

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Auf der von mehreren Fernsehsendern live übertragenen Pressekonferenz des PSD-Vorsitzenden Liviu Dragnea hat dieser den Namen des künftigen Premiers, den die PSD und ALDE vorschlagen werden, nicht genannt: Der Name wird erst bei den Beratungen im Schloss Cotroceni bekannt gegeben.

Hingegen hat Dragnea sich gerechtfertigt, warum seine Partei bisher nicht zu diesen Beratungen gegangen ist: Man wollte die klaren Mehrheitsverhältnisse im Parlament auf dem Tisch haben. Gleich zu Beginn stellte er klar, dass sich die PSD eine gute Zusammenarbeit mit dem Staatspräsidenten wünscht.



Ob das Bündnis PSD - ALDE hält – das ist der Angelpunkt in den gegenwärtigen Koalitionsüberlegungen. Diesbezüglich teilte Liviu Dragnea mit, dass Donnerstag ein erstes Treffen mit den Kollegen von der ALDE stattgefunden hat. Dabei ging es um die Abstimmung der Vorhaben der beiden Parteien, die ins Regierungsprogramm einfließen sollen. Es sei fast alles geklärt und selbstverständlich werde man ein Protokoll unterzeichnen.

Neu ist auch, dass Liviu Dragnea die Bildung eines Expertenausschusses der PSD bekannt gegeben hat. Dieser soll die Tätigkeit der Regierung laufend kontrollieren, um festzustellen, wie das Partei- und Regierungsprogramm erfüllt wird. In der Bildung eines solchen Ausschusses sehen Experten einen Hinweis auf den vorgesehenen Premier.