Premierministerin besucht den Westbalkan

Donnerstag, 26. Juli 2018

Bukarest (ADZ) – Regierungschefin Viorica Dăncilă (PSD) unternimmt zurzeit eine zweitägige Westbalkan-Tour. Dăncilă traf am Mittwoch in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica ein, wo Gespräche mit ihrem Amtskollegen Dusko Markovic, Staatspräsident Milo Djukanovic und Parlamentspräsident Ivan Brajovic anstanden. Heute besucht Dăncilă sodann Mazedonien – in Skopje sind Treffen mit ihrem Amtskollegen Zoran Zaev, Präsident Gjorge Ivanov sowie Parlamentspräsident Talat Xhaferi anberaumt. Zu den Kernthemen der Gespräche gehören u. a. die euroatlantischen Bemühungen der beiden Länder, teilte die Regierung in Bukarest mit.