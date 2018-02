Premierministerin Viorica Dăncilă hält an Vâlcov fest

Mittwoch, 14. Februar 2018

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Premierministerin Viorica Dăncilă hält an ihrem Staatsberater Darius Vâlcov fest. Dieser war am Freitag in erster Instanz wegen Geldwäsche und Einflussnahme auf öffentliche Aufträge zu acht Jahren Haft verurteilt worden. „Ich habe nie ein Mitglied meiner Mannschaft im Stich gelassen“, unterstrich Dăncilă am Montag. Für jeden Rumänen gelte das Prinzip der Unschuldsvermutung.



Erst nach einem rechtskräftigen Urteil werde sie ihren Standpunkt überdenken. Als EU-Parlamentarierin habe sie eine Europäische Richtlinie zur Unschuldsvermutung unterstützt – daran halte sie sich auch heute.