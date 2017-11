Pro-PSD-Meeting am 9. Dezember in Craiova

Mittwoch, 29. November 2017

Bukarest (ADZ) - Der sozialdemokratische Senator und Vorsitzende des parlamentarischen Kontrollausschusses des Inlandsnachrichtendienstes SRI, Claudiu Manda, hat am Montag bekanntgegeben, dass seine Partei am 9. Dezember in Craiova eine Gegen-Demo für alle Anhänger „der PSD, der Regierung und ihres Regierungsprogramms“ abzuhalten gedenkt. Die Stadt gilt bekanntlich seit Jahren als PSD-Hochburg. Erst am Wochenende hatte der stellvertretende Generalsekretär der Partei, Codrin Ştefănescu, ein Meeting zur Unterstützung der PSD und „gegen den Parallel-Staat“ angekündigt, das man „bis zum Mars hören“ werde.