PSD plant eine Umbildung des Kabinetts

Freitag, 21. Juni 2019

Bukarest (ADZ) - Finanzminister Eugen Teodorovici gab am Mittwoch zu, dass die PSD an einer Regierungsumbildung feile. Der engere Parteivorstand der Sozialdemokraten werde demnächst darüber beraten, sagte Teodorovici. Er wisse nicht genau, ob die Partei eine Regierungsumbildung auch durchführen werde, jedenfalls müsse die Arbeit der Exekutive verbessert werden, so der Finanzminister. Überprüft werden müsse auch, ob die Anzahl der Ministerien nicht verkleinert werden könne. Allerdings stehe das Parlament vor den Sommerferien, sodass eine Umbildung nicht sofort stattfinden könne, da die neuen Minister im Parlament angehört werden müssen.