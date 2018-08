PSD-Politiker: „DFDR ist Nachfolger einer Nazi-Gruppe“

Pop vergleicht westliche Partner mit Kakerlaken

Montag, 27. August 2018

Bukarest (ADZ) - Der PSD-Abgeordnete Liviu Pop hat am Donnerstag in einem TV-Gespräch das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien (DFDR) als „Nachfolgeorganisation einer Nazi-Gruppe“ bezeichnet. Diese Erkenntnis habe er „aus dem Netz“, Staatschef Klaus Johannis habe über Jahre einer „Nachfolgeorganisation“ der Deutschen Volksgruppe in Rumänien vorgestanden, die „in Nürnberg bekanntlich wegen Kriegsverbrechen verurteilt wurde“, so Pop. Sollte sich das DFDR nicht als Nachfolger dieser Organisation erachten, so erwarte er eine „offizielle“ Positionierung hierzu, fügte der PSD-Politiker hinzu.

Das DFDR bezog in einer Pressemitteilung prompt Stellung zu Pops Schmähung und teilte überdies mit, rechtliche Schritte gegen den Ex-Bildungsminister in Erwägung zu ziehen.

Nur wenige Stunden davor hatte Pop in einem Facebook-Post vier westliche Staaten – Deutschland, Österreich, die USA und die Niederlande – mit Kakerlaken verglichen, die über Rumänien wegen dessen Erdgasvorkommen herfallen würden. Von den Medien zu besagter Fotocollage befragt, sagte Pop, diese habe nicht den westlichen Partnern, sondern „unserem geliebten Führer“ gegolten.