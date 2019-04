PSD-Schatzmeister im Verdacht der Unterschlagung

Strafrechtliche Ermittlungen gegen Mircea Drăghici

Donnerstag, 04. April 2019

Bukarest (ADZ) - Gegen PSD-Schatzmeister Mircea Drăghici, den die Regierungspartei noch vor wenigen Wochen in das Amt des Chefs der Ständigen Wahlbehörde hieven wollte, ermittelt die Antikorruptionsbehörde DNA inzwischen wegen des Verdachts auf Veruntreuung der staatlichen Parteienfinanzierung. Wie die Korruptionsjäger am Dienstag in einer Presseerklärung mitteilten, steht Drăghici im dringenden Verdacht, sich umgerechnet 380.000 Euro der staatlichen Zuwendung für die PSD mittels eines fiktiven Mietvertrags angeeignet zu haben, um damit in Wahrheit eine Zwei-Drittel-Anzahlung auf eine Immobilie zu leisten. Sollte Drăghici der Veruntreuung staatlicher Mittel für schuldig befunden werden, drohen ihm bis zu zehn Jahren Freiheitsentzug.



Der PSD-Schatzmeister wollte am Dienstag die Aufnahme strafrechtlicher Ermittlungen gegen ihn zunächst nicht bestätigen, teilte nach dem Presserelease der Antikorruptionsbehörde jedoch mit, gegen die Verordnung des ermittelnden Staatsanwalts Einspruch einlegen zu wollen – die DNA sei „nicht befugt“ zu eruieren, „unter welchen Umständen, zu welchem Preis und auf welche Dauer eine politische Partei Immobilien mieten will“.