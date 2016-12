PSD und ALDE gemeinsam zu den Beratungen

Mittwoch, 21. Dezember 2016

Bukarest (Mediafax/ADZ) – Präsident Klaus Johannis hat die zweite Runde der Beratungen mit den Parteien im Schloss Cotroceni für Mittwoch und Donnerstag angesetzt. Jede Partei wird mit einer Delegation von fünf Personen erwartet. Ursprünglich war die PSD für Mittwoch eingeladen und ALDE für Donnerstag, in derselben Reihenfolge wie das erste Mal. Inzwischen haben sich die beiden Parteien in einem Schreiben an den Präsidenten gewendet, in dem sie mitteilen, dass sie sich zusammen einfinden wollen, was Johannis akzeptiert hat. Für Mittwoch verbleiben dann noch die PNL, die USR und der UDMR. Für Donnerstag ist die Beratung mit der PMP und den nationalen Minderheiten vorgesehen.