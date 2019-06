PSD-Vorstandssitzung: Dăncilă mit neuem Etappensieg

Samstag, 15. Juni 2019

Archivfoto: Agerpres

Bukarest (ADZ) - Neuer Etappensieg für Interimschefin Viorica Dăncilă auf der am Donnerstag stattgefundenen Vorstandssitzung der PSD: Dăncilă setzte sich gegen ihre Hauptwidersacher – der Flügel um Ex-PSD-Exekutivchef Paul Stănescu, Kammerpräsident Marcel Ciolacu und die Bukarester Oberbürgermeisterin Gabriela Firea Pandele – durch, die einen Aufschub des für Monatsende angesetzten außerordentlichen Kovents erwirken wollten, auf dem die neue Parteiführung gewählt werden soll.



Die Sitzung begann zunächst in angespannter Atmosphäre, konnte letztlich aber unwillkürlich von der kommissarischen Parteichefin selbst durch einen Ausrutscher gelockert werden: Die 55-Jährige verhaspelte sich bzw. sprach von einer „Sex-“ statt CEx-Sitzung (das rumänische Kürzel für Exekutivkomitee), worauf der gesamte PSD-Vorstand in Gelächter ausbrach. Dăncilă verbesserte sich mit steinerner Miene und setzte wenig später ihren Willen betreffend den Parteitag vom 29. Juni durch, auf dem sie bekanntlich für das Amt der Parteivorsitzenden antreten will. Sie hoffe auf recht viele Gegenkandidaten, fügte Dăncilă hinzu.



Abgesegnet wurde auch der Vorschlag über einen zweiten außerordentlichen Konvent im Juli, auf dem der PSD-Herausforderer für Amtsinhaber Klaus Johannis bei der Präsidentschaftswahl vom Spätherbst gewählt werden soll. PSD-Senator Șerban Nicolae, ein erklärter Feind des Justizsystems und großer Befürworter von Strafrechtslockerungen, kündigte an, auf jeden Fall antreten zu wollen.