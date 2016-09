Rechtsausschuss für neues Verfahren gegen Oprea

Freitag, 16. September 2016

Bukarest (ADZ) - Der Rechtsausschuss des Senats hat am Mittwoch den Antrag der Antikorruptionsbehörde DNA auf Aufhebung der parlamentarischen Immunität des Senators und früheren Innenministers Gabriel Oprea zwecks Einleitung eines neuen strafrechtlichen Verfahrens gegen ihn mehrheitlich gebilligt. Das Oberhaus selbst will kommende Woche dazu abstimmen. Die jüngsten Vorwürfe der DNA gegen Oprea lauten bekanntlich auf fahrlässige Tötung in der Causa eines 2015 tödlich verunglückten Mitglieds seiner Polizeieskorte.