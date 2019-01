Regierung plant Buch über eigene Leistungen

Donnerstag, 10. Januar 2019

Bukarest (ADZ) - Die Regierung unter Ministerpräsidentin Vasilica Viorica Dăncilă (PSD) will ihre Leistungen in einem Buch verewigen. Wie die Presse am Dienstag unter Verweis auf eine einschlägige Regierungsunterlage berichtete, soll das vom Generalsekretär der Regierung, Toni Greblă, angeregte Oeuvre die Leistungen aller Ministerien und sonstiger Behörden beinhalten und von Steuergeldern finanziert werden. Greblăs Vorschlag könnte von der Regierung schon auf ihrer nächsten Sitzung absegnet werden.