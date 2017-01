Regierung stellt mehrere Präfekten frei

Samstag, 14. Januar 2017

Bukarest (ADZ) - Die sozialliberale Regierung unter Premier Sorin Grindeanu hat auf ihrer jüngsten Regierungssitzung die Präfekten der Landkreise Giurgiu, Prahova und Mehedinţi – Zorinel Niculcea, Grigoraş-Daniel Ştefan und Cristinel Pavel – freigestellt, teilte die Exekutive am Donnerstag in einer Presseerklärung mit. Deren Nachfolger stehen bereits fest – sie wurden am Donnerstag sowohl ernannt als auch vereidigt. Es handelt sich um Nina-Carmen Crişu, die fortan der Präfektur von Giurgiu vorsteht, sodann um Ioana Mădălina Lupea als neue Präfektin von Prahova sowie um Nicolae Drăghiea als Präfekt von Mehedinţi.

Beweggründe für die Entlassung der alten Präfekten nannte die Regierung Grindeanu keine.