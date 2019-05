Regierung verspricht Autobahn Ploiești-Kronstadt

Donnerstag, 23. Mai 2019

Bukarest (ADZ) - Transportminister Răzvan Cuc hat am Dienstag beim Regierungssitz die beiden Unternehmen vorgestellt, welche die Autobahn Ploiești-Kronstadt/Brașov in öffentlich-privater Partnerschaft bauen sollen, und angekündigt, dass die Fertigstellung des Vertrags in Kürze abgeschlossen werde. Das Bau-Konsortium besteht aus den Unternehmen China Communications Construction Company (CCCC) und dem türkischen Partner Makyol Insaat Sanayi Turizm. CCCC ist eines der größten Bauunternehmen der Welt, Makyol gehört zu den wichtigsten Konstrukteuren von Verkehrsinfrastrukturprojekten in der Türkei.



Das Projekt wird auf 1,36 Milliarden Euro geschätzt, es sind ein Jahr für das Projekt und drei weitere für die Bauphase eingeplant. Sollte die Autobahn ein Jahr schneller fertiggestellt werden, können die Kosten für die Unternehmen um 100 Millionen Euro gesenkt werden, die gleiche Summe kann als Strafe für jedes Jahr Verspätung geltend gemacht werden.