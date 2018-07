Regierungschefin besucht Hochwassergebiete

Bukarest (ADZ) - Regierungschefin Viorica Dăncilă hat am Montag in Begleitung von Innenministerin Carmen Dan, Transportminister Lucian Șova und Agrarminister Petre Daea (alle PSD) mehrere hochwasserbetroffene Gebiete in den Landkreisen Buzău, Bacău, Covasna und Kronstadt/Brașov besucht. Den Hochwasser-Opfern versprach Dăncilă möglichst rasche Hilfe, die Zahlungen würden allerdings auch von der Schnelligkeit der Lokalbehörden in puncto Schadensschätzungen abhängen. Zusätzliche Hilfen will die Regierung auch aus dem Soli-Topf der EU beantragen. In Kronstadt wurden Dăncilă von mehreren Personen ausgebuht.