Regierungsumbildung: Drei Ministerämter neu besetzt

Neue Minister für EU-Mittel sowie für die Diaspora

Freitag, 19. April 2019

Bukarest (ADZ) - Ministerpräsidentin Viorica Dăncilă (PSD) hat am Mittwoch eine Regierungsumbildung angekündigt, da sie nach der Abberufung Tudorel Toaders nicht nur den Posten des Justizministers, sondern auch die Spitzen der Ressorts für EU-Mittel und die Diaspora neu besetzen muss. Deren bisherige Amtsinhaber, Rovana Plumb und Natalia Intotero (beide PSD), wollen nämlich bekanntlich bei der Europawahl antreten, weswegen ihnen Parteichef Liviu Dragnea schon vor Wochen den umgehenden Rücktritt nahegelegt hatte.



Entsprechend beschloss der PSD-Vorstand nun am Mittwoch, den PSD-Abgeordneten Liviu Tit Brăiloiu für das Amt des Ministers für die Diaspora und dessen Kollegin Oana Florea als Ministerin für EU-Mittel vorzuschlagen. Die Abgeordnete Florea gilt als Vertraute des umstrittenen Medienzaren und Unternehmers Dan Voiculescu – bis 2016 hatte sie lange Jahre seiner Stiftung FACIAS vorgestanden. Der 54-jährige Brăiloiu schaffte es indes vor allem durch seine derbe Wortwahl sowie obszönen Gesten gegenüber Oppositionspolitikern und Journalisten in die Schlagzeilen – so etwa quittierte er 2017 im Parlament eine Rede von Staatspräsident Johannis mit dem Stinkefinger.