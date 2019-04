Reihenfolge auf den Wahlzetteln festgelegt

Wahlkampagne für Europawahl beginnt am 27. April

Freitag, 19. April 2019

Bukarest (ADZ) - Das Zentrale Wahlbüro (BEC) hat während einer Sitzung am Mittwoch die Reihenfolge der Kandidaten und Parteien, die an der Europawahl am 26. Mai teilnehmen, auf den Wahlzetteln per Auslosung festgelegt. 13 Parteien und drei unabhängige Kandidaten erfüllen laut BEC alle Voraussetzungen, um sich auf der endgültigen Liste zu befinden. Die PSD ist somit an erster Stelle, gefolgt von der Allianz 2020 USR-PLUS und Pro România. Die weiteren Positionen werden von UDMR, PNL, ALDE, PRODEMO, PMP, der Sozialistischen Partei Rumäniens, der Unabhängigen Sozial-Demokratischen Partei, der Partei des Vereinten Rumäniens, UNPR und dem Block der Nationalen Einheit (BUN) belegt. Aus der PRODEMO-Partei musste Alexandra Gafița vom zentralen Wahlbüro zurückgewiesen werden, da sie bis zum Datum der Wahlen das Alter von 23 Jahren nicht erreicht. Die selbstständigen Kandidaten, die zugelassen wurden, sind Gregoriana Tudoran, George Simion und Peter Costea, und befinden sich traditionsgemäß am Ende der Liste. Die Wahlkampagne für die Europawahl beginnt offiziell am 27. April und endet am 25. Mai um 7 Uhr.