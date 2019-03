Richter Dănileț will Beratung mit Timmermans

Dienstag, 12. März 2019

Bukarest (ADZ) - Cristi Dănileț, ehemaliges Mitglied des Hohen Justizrates (CSM), hat Ende letzter Woche bekannt gegeben, mit einer Delegation von 30 Richtern nach Brüssel reisen zu wollen, um sich mit dem Vizepräsidenten der EU-Kommission, Frans Timmermans, über die Lage der Justiz in Rumänien zu beraten. Inzwischen hat diese Ankündigung einen Großteil der Richter des Landes verärgert: Präsidenten und Vizepräsidenten von 14 Gerichtshöfen (von insgesamt 15) haben in einem offenen Brief an den Hohen Justizrat unter anderem klargestellt, nicht hinter Dănileț’ Initiative zu stehen. Der Brief soll auch an die EU-Kommission weitergeleitet werden.