Rückkehr fast keine Option für Auslandsrumänen

Samstag, 10. Dezember 2016

Bukarest (ADZ/Mediafax) - Maria Ligor, für die Belange der Auslandsrumänen zuständige Ministerin, hat in einer Onlinedebatte auf deren geringe Rückkehrbereitschaft hingewiesen. „Nur fünf bis sieben Prozent sind definitiv dazu bereit, diesen Schritt zu gehen“, so Ligor. Es sei Hilfe nötig, um die Heimkehr attraktiver zu machen. Zudem sei die geringe Zahl der in den Botschaften im Ausland tatsächlich registrierten Bürger besorgniserregend. „Im Krisenfall können wir so nur etwa 18.000 Personen erreichen.“