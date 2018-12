Rumänien auf Platz 1 der Verkehrsunfälle in Europa

Sonntag, 16. Dezember 2018

Archivfoto: Agerpres

Bukarest (ADZ) - EU-Verkehrssicherheitsvertreter Antonio Avenso gab bei einer Konferenz beim Sitz der EU-Kommission in Bukarest am Mittwoch bekannt, dass die Anzahl der Verkehrsunfälle in den letzten Jahren europaweit gestiegen ist. Laut dem Verband für Versicherungsförderung APPA befindet sich Rumänien europaweit an erster Stelle der Verkehrsunfälle mit Todesopfern: Durchschnittlich sterben jährlich pro einer Million Einwohner 98 Menschen durch Autounfälle – wobei der europäische Durchschnitt bei 49 Toten per Million Einwohner liegt.



Einer von vier Unfällen werden EU-weit durch Alkoholkonsum verursacht, in Rumänien sind 5,1 Prozent der Unfälle auf einen hohen Alkoholpegel zurückzuführen. Im Jahr 2017 wurden allein in Bukarest 163 Fahrer unter Drogeneinfluss angehalten, die durch spezielle Drogentestgeräte aufgespürt wurden. Ein zukünftiges EU-finanziertes Projekt der Polizei soll solche Geräte in den nächsten zwei Jahren allen Kreisen des Landes zugänglich machen.