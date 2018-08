Rumänien weist irakischen Terroranhänger aus

Samstag, 04. August 2018

Bukarest (ADZ) - Ein irakischer Terroranhänger ist nach Angaben des rumänischen Inlandsnachrichtendienstes (SRI) am Donnerstag des Landes verwiesen worden. Die Abschiebung sei in Zusammenarbeit mit dem heimischen Grenzschutz sowie dem Generalinspektorat der Ausländerbehörde erfolgt, teilte der SRI anschließend in einer Presseerklärung mit. Dem Nachrichtendienst zufolge hatte der Iraker F.J. F. enge Verbindungen zu einem „Terrornetzwerk im Mittleren Osten“, weswegen er schon im Jahr 2016 mit einem Einreiseverbot belegt worden, was ihn jedoch offenkundig nicht an einer neuerlichen Einreise in Rumänien gehindert hatte.