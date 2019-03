Rumänisch-Orthodoxe Kirche schießt gegen Staatschef

Samstag, 23. März 2019

Bukarest (ADZ) - Die Rumänisch-Orthodoxe Kirche schießt gegen Staatspräsident Klaus Johannis, nachdem dieser letzte Tage im Rahmen eines Rundtischgespräches mit Vertretern der Zivilgesellschaft geäußert hatte, dass das gescheiterte Referendum zur Verankerung des gleichgeschlechtlichen Eheverbots in der Verfassung von wenig toleranten Personen vorangetrieben und er selbst zum „Staatsfeind“ erklärt worden sei, weil er für mehr Toleranz plädiert habe.



Der Bischof von Huși, Ignație, verriss das Staatsoberhaupt am Donnerstag als „ausgewiesenen Nihilisten“, dessen „grenzenlose Liebe gegenüber sexuellen Minderheiten“ habe ihn dazu gebracht, die heterosexuelle Mehrheit „mit Verachtung“ zu strafen. Davor hatte bereits der Sprecher des Patriarchats der Rumänischen-Ortodoxen Kirche, Vasile Bănescu, Johannis in einem Gastkommentar für das Nachrichtenportal „Știripesurse“ vorgeworfen, mit seiner Bemerkung „vier Millionen luzide Menschen, die geschichtlich verankerten Wertevorstellungen treu geblieben sind“, beleidigt zu haben.