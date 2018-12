Rumänische königliche Familie in Großbritannien

Dienstag, 11. Dezember 2018

In der Savoy Chapel in London beteiligten sich Prinzessin Margareta und Prinz Radu an einer Messe anlässlich der Jahrhundertfeier Rumäniens und der Erfüllung eines Jahres seit dem Tod des Königs Mihai.

Foto: Agerpres

Bukarest (ADZ) - Die Hüterin der Rumänischen Krone, Prinzessin Margareta, sowie ihr Gemahl, Prinz Radu, werden heute von der britischen Königin Elizabeth II. im Rahmen eines mehrtägigen Besuchs in Großbritannien empfangen. Am Sonntag hatten sie aus Anlass der rumänischen Jahrhundertfeier und des seit dem Tod von König Mihai verstrichenen Jahres an einer Messe in der Savoy Chapel in London teilgenommen. Nach der Messe sagte Prinzessin Margareta, die britischen Gastgeber hätten das Andenken an König Mihai wachzuhalten gewusst, sie seien sich auch der bedeutenden Rolle der rumänischen Gemeinschaft in England bewusst. Morgen soll in der Stadt Ashford (Grafschaft Kent) mit 118.000 Einwohnern die Statue von Königin Maria von Rumänien, Enkelin der britischen Königin Victoria, eingeweiht werden. Am selben Tag werden Prinzessin Margareta und Prinz Radu vom britischen Thronfolger Charles, Prinz von Wales, in dessen Residenz Clarence House empfangen.