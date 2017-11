Rumänisches Konsulat in Bari eröffnet

Dienstag, 28. November 2017

Bukarest (ADZ) - Der Außenminister Teodor Meleşcanu hat am Sonntag an der Eröffnung der neuesten Auslandsvertretung in Italien, des Generalkonsulats Rumäniens in Bari, teilgenommen.



Bei der Feier waren auch der Bürgermeister und der stellvertretende Bürgermeister von Bari sowie der Botschafter Rumäniens in Rom anwesend. In seiner Ansprache betonte Meleşcanu, dass das neue Büro entstand, um die Präsenz des rumänischen Staates in Regionen mit einem signifikanten Anteil der rumänischen Diaspora zu stärken. Das ist nun das siebte rumänische Konsulat in Italien.