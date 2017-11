Schlagabtausch zwischen Staats- und Senatschef

Johannis über Tăriceanu: Immer skurrilere Aussagen

Samstag, 04. November 2017

Bukarest (ADZ) - Präsident Klaus Johannis hat am Donnerstag Klartext zu dem von Senatschef Călin Popescu Tăriceanu wiederholt monierten „Parallel-Staat“ und dessen „obskure Kräfte“ geredet, die angeblich allesamt der Präsidentschaft zwecks Aushöhlung der restlichen Grundinstitutionen des Staates dienen. Von der Presse darauf angesprochen, sagte Johannis, sich angesichts der immer skurrileren Aussagen des „besagten Herrn“ leider nicht des Eindrucks erwehren zu können, dass dieser recht „besessen“ sei und diese Besessenheit eindeutig von dessen Gerichtsverfahren herrühre. In Rumänien gebe es weder einen „Parallel-Staat“ noch „obskure Mächte“, er selbst schenke den Aussagen „dieses Herrn“ inzwischen keine Aufmerksamkeit mehr, so Johannis.



Der Senatschef konterte wenig später und ließ das Staatsoberhaupt in einem offenen Schreiben wissen, sich weder durch dessen „emsige Mitarbeiterin Laura Kövesi“ noch durch „sonstige Instrumente des Parallel-Staates“ wie „Festnahme, Bloßstellungen oder Urteile“ einschüchtern zu lassen. Den Staatschef bezeichnete T˛riceanu als Marionette, die der „Parallel-Staat“ einzig wegen dessen Erpressbarkeit ins höchste Amt gehievt habe.