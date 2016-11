Scripcaru und Căncescu angeklagt

Samstag, 05. November 2016

Bukarest (ADZ) – Die Antikorruptionsbehörde DNA hat am Donnerstag Anklage gegen den Kronstädter Bürgermeister George Scripcaru (parteifrei, davor PNL), den früheren Kreisratschef Aristotel Căncescu (PNL, zurzeit suspendiert) sowie gegen weitere lokale Rathaus- bzw. Kreisratsbeamte erhoben – ihnen allen wird in einem Fall von Grundstückschieberei Amtsmissbrauch oder Beihilfe zum Amtsmissbrauch zur Last gelegt. Für Scripcaru und Căncescu ist es keineswegs das erste Korruptionsverfahren, in dem sie sich vor Gericht zu verantworten haben; gegen beide wurden im Laufe der letzten Monate bereits etliche verfahrenssichernde Ermittlungsmaßnahmen verhängt. Das Korruptionsverfahren ist beim Landgericht Kronstadt anhängig.