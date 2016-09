Sechs F-16-Kampfflugzeuge an Rumänien übergeben

Festakt auf dem portugiesischen Luftstützpunkt Monte Real

Freitag, 30. September 2016

Festakt auf dem portugiesischen Luftstützpunkt Monte Real: Rumänien hat die ersten sechs der modernisierten F-16-Kampfflugzeuge übernommen.

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Für Donnerstag war die Ankunft der ersten sechs F-16 Kampfflugzeuge auf dem rumänischen Luftstützpunkt Fetești angesagt, wobei die Flugzeuge die Strecke ab Portugal in Zweier-Staffeln fliegen sollten.



Auf dem portugiesischen Luftstützpunkt Monte Real hatte Mittwoch ein Festakt zur Übernahme dieser Flugzeuge stattgefunden, zu dem der rumänische Verteidigungsminister Mihnea Motoc angereist war. Rumänien hat von Portugal insgesamt 12 Kampfflugzeuge dieses Typs gekauft, die in den USA produziert werden. In der Summe von 682 Millionen Euro sind die Modernisierung der Apparate, die Bereitstellung der Ersatzteile sowie die Ausbildung der Piloten und des technischen Personals inbegriffen. Diese Ausbildung hat zwei Jahre gedauert. Nach Fertigstellung der restlichen sechs Flugzeuge werden sie auf den Stützpunkten Fete{ti und Câmpia Turzii stationiert.



Verteidigungsminister Mihnea Motoc erklärte, Rumänien habe Gebrauchtflugzeuge gekauft, weil sich dieses als die günstigste Variante erwiesen habe, die Apparate gliedern sich in die Summe ein, die wir uns leisten können. F 16 sei das beste Kampfflugzeug der rumänischen Luftstreitkräfte, es könne jede Mission auf dem Stand des 21. Jahrhunderts ausführen. Im Februar hatte der Minister angekündigt, dass Rumänien noch weitere 12 Flugzeuge dieses Typs ankaufen will.