Senat votiert für Verbot kleiner Plastiktüten

Mittwoch, 21. Februar 2018

Bukarest (ADZ) – Der Senat hat am Montag ein Verbot kleiner Plastiktragetüten beschlossen und damit eine entsprechende EU-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. Das abschließende und entscheidende Votum obliegt der Abgeordnetenkammer. Ab 1. Juli sollen diese nicht mehr auf den heimischen Markt eingeführt oder produziert werden dürfen, bevor ab Januar 2019 ein vollständiges Verkaufsverbot geplant ist. Die vertraute Frage „Tüte?“ wird der Kunde im Supermarkt jedoch weiter zu hören bekommen: Das Verbot umfasst nur kleine Tüten, wie sie etwa auf dem Markt oder in Kiosken unter die Kunden gebracht werden.