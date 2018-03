Serbiens Präsident Vucic in Bukarest empfangen

Freitag, 09. März 2018

Bukarest (ADZ) - Serbiens Staatspräsident Aleksandar Vucic ist am Donnerstag zu einem Staatsbesuch in Bukarest eingetroffen. Auf den Empfang durch seinen rumänischen Amtskollegen Klaus Johannis folgten Gespräche mit Ministerpräsidentin Viorica Dăncilă und dem Präsidenten der Abgeordnetenkammer, Liviu Dragnea (beide PSD). Im Mittelpunkt des Treffens mit Johannis stand neben der engeren Zusammenarbeit beider Staaten und der Unterstützung für den serbischen EU-Beitritt die Entwicklung in der Causa Kosovo. Rumänien erkennt neben vier weiteren EU-Staaten die Unabhängigkeit der früheren serbischen Provinz nicht an.