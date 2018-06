SIE-Führung: Ernennung Vlases verschoben

Tăriceanu für Personalie, Dragnea zögert

Dienstag, 19. Juni 2018

Bukarest (ADZ) - Die in der vergangenen Woche angekündigte Ernennung des PSD-Abgeordneten Gabriel Vlase zum SIE-Chef verzögert sich voraussichtlich bis zum Ende der Woche. Am Wochenende hatte sich der ALDE-Vorsitzende Călin Popescu Tăriceanu für den Vorschlag von Staatspräsident Klaus Johannis ausgesprochen; vonseiten seines größeren Koalitionspartners PSD kommen indessen Vorbehalte. Das Nachrichtenportal „Hotnews“ bezog sich auf PSD-interne Quellen, denen zufolge Parteichef Dragnea die Ernennung Vlases mit gemischten Gefühlen betrachtet: Dieser fürchte bei einer eventuellen Verurteilung am Donnerstag einen parteiinternen Machtverlust – stattdessen könne sich um Vlase ein neues Machtzentrum innerhalb der Sozialdemokraten bilden.

Zuvor hatte PSD-Generalsekretär Marian Neacșu das Parlamentsvotum für den heutigen Dienstag angekündigt.