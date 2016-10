Sozialdemokraten stellen Regierungsprogramm vor

Kernpunkte: Höhere Löhne, weniger Steuern

Dienstag, 11. Oktober 2016

Bukarest (ADZ) - PSD-Chef Liviu Dragnea hat am Sonntag die sozio-ökonomischen Kernpunkte des Wahlprogramms seiner Partei vorgestellt. Dragnea behauptete aus diesem Anlass, dass sich in Zeiten der PSD-Regierungen „das Wirtschaftswachstum stets auch in den Taschen der Rumänen widergespiegelt“ habe, während die Mitte-Rechts-Regierungen den Menschen bloß „Wachstumseinbrüche sowie Lohn- und Rentenkürzungen“ beschert hätten.



Die Kernpunkte des PSD-Wahl- und Regierungsprogramms sind höhere Löhne und Renten sowie weniger Steuern. So soll der Bruttomindestlohn 2020 bei 1750 Lei liegen und bis dahin alljährlich auf 1400 (2017), 1510 (2018) bzw. 1625 Lei (2019) angehoben werden. Des Weiteren sollen die Sozialabgaben auf Arbeitnehmerseite ab 2018 auf 25 Prozent und die Gesundheitsabgaben auf 10 Prozent zurückgefahren werden, geplant sind zudem erhebliche Steuererlasse für etliche Berufskategorien sowie eine 2018 auf 18 Prozent gesenkte Mehrwertsteuer.



Auch der Rentenpunkt soll angehoben werden bzw. 2017 bei 1000 und 2020 bei 1400 Lei liegen. Die Mindestrente soll 2017 auf 520 und 2018 sodann auf 640 Lei angehoben werden, auch soll bei Altersbezügen unter 2000 Lei keine Einkommensteuer mehr entrichtet werden müssen. Senioren sollen außerdem künftig von der Gesundheitsabgabe befreit werden.