Soziale Medien gelten als vertrauenswürdig

Dienstag, 27. März 2018

Bukarest (ADZ) - Verschwörungstheorien, Rassismus und Propaganda: Unter die Meldungen im Internet mischen sich schwarze Schafe. Betroffen sind soziale Medien wie Facebook und andere Plattformen, auf denen Falschmeldungen ungefiltert zum Nutzer gelangen können. Laut einer von der EU-Kommission in Auftrag gegebenen Umfrage genießen diese in Rumänien jedoch Vertrauen: 59 Prozent der in Rumänien Befragten gaben an, Meldungen auf Internetplattformen Glauben zu schenken. Davor lagen an erster Stelle mit 66 Prozent Radio und Fernsehen. Printmedien trauen nur 45 Prozent, Online-Nachrichtenportalen nur 37 Prozent.