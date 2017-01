Staatschef lädt Premier zu einem Etat-Gespräch ein

Mittwoch, 11. Januar 2017

Bukarest (ADZ) - Staatschef Klaus Johannis hat Premierminister Sorin Grindeanu (PSD) zu einem Gespräch eingeladen – Hauptthema der für Mittwoch auf Schloss Cotroceni anberaumten Unterredung werden der Haushalt 2017 sowie die von der Regierung angekündigten Maßnahmen sein, da zurzeit Besorgnis herrsche in Bezug auf deren Tragfähigkeit sowie ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes, teilte Präsidentschaftssprecherin Mădălina Dobrovolschi am Montag mit. Am Gespräch beteiligt sich auch der neue Finanzminister Viorel Ştefan (PSD). Erst am Freitag hatte Notenbankchef Mugur Isărescu angesichts der angekündigten Maßnahmen Besonnenheit angemahnt und von „internen und externen Risiken“ gesprochen.