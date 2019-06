Stan und Deliorga als Richter des VG vereidigt

Donnerstag, 20. Juni 2019

Bukarest (ADZ) - Der Ex-Leiter der Sonderkammer für Ermittlungen von Justizverbrechen (SIIJ), Gheorghe Stan, und der gewesene Richter am Appellationsgericht Konstanza, Cristian Deliorga, wurden am Dienstag als Verfassungsrichter vereidigt. Am 7. Mai hatte die Abgeordnetenkammer für die Ernennung Stans gestimmt. Er ersetzt den am 15. Juni aus dem Amt geschiedenen Ștefan Minea. Der Senat wiederum stimmte für Deliorga, welcher Simona-Maya Teodoroiu ersetzt. Ebenfalls am Dienstag wurde der Vorsitzende des Verfassungsgerichts (VG), Valer Dorneanu, für die kommenden drei Jahren in seinem Amt bestätigt.