Strafanzeige gegen Staatschef Klaus Johannis

Donnerstag, 28. Juni 2018

Bukarest (ADZ) - Der frühere PSD-Politiker und Bezirksbürgermeisterkandidat Cătălin Stoichiţă hat am Dienstag bei der Generalstaatsanwaltschaft Strafanzeige gegen Staatschef Klaus Johannis wegen verschleppter Umsetzung des Urteils des Verfassungsgerichts über die Absetzung der DNA-Chefin Laura Kövesi erstattet. In seiner Anzeige wirft Stoichiţă Johannis „Amtsmissbrauch, Missachtung von Urteilen, Vernachlässigung der Amtspflicht und Amtsanmaßung“ vor. In einem Schreiben an die beiden Kammerpräsidenten Dragnea und Tăriceanu fordert Stoichiţă zudem die umgehende Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen das Staatsoberhaupt.